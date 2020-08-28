Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

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Президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США.

Выступая в Белом доме в рамках общенационального съезда республиканцев, Трамп поблагодарил однопартийцев за доверие при выборе его кандидатуры.

"Несмотря на наше величие как страны, все, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны", – цитирует Трампа ТАСС.

Он добавил, что никогда прежде избиратели не сталкивались с более четким выбором между партиями, когда существует два видения, две философии, две повестки.

"Эти выборы решат, сохраним ли мы американскую мечту, или же мы позволим социалистической повестке дня разрушить нашу заветную судьбу", – сказал Трамп.

Ранее на виртуальном съезде Демократической партии США свое согласие на выдвижение на пост президента США дал Джозеф Байден.

Выборы в США пройдут 3 ноября.