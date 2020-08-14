Трамп назвал сроки подписания соглашения между Израилем и ОАЭ

06:52
Фото: AP/TASS/John Bazemore
Президент США Дональд Трамп сообщил сроки подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп подчеркнул, что благодарен премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и наследному принца ОАЭ Мухаммеду бен Зейду за их видение и лидерские качества.
"Мы, возможно, сделаем это (подпишем договор. – Прим. ред.) в течение следующих трех недель", – заявил американский президент.
Трамп также отметил, что подписание документов состоится в Белом доме.
"Они (Нетаньяху и Мухаммед бен Зейд. – Прим. ред.) приедут в Вашингтон", – подтвердил Трамп.
Ранее Израиль и ОАЭ достигли соглашения о нормализации двусторонних отношений. Стороны запланировали урегулировать палестино-израильский конфликт и сотрудничать в сфере разработки вакцины от COVID-19.
Позднее власти Палестины приняли решение отозвать своего посла из ОАЭ. Об этом объявил в четверг министр иностранных дел страны Рияд аль-Малики.
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