Трамп назвал сроки подписания соглашения между Израилем и ОАЭ

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Президент США Дональд Трамп сообщил сроки подписания соглашения о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что благодарен премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и наследному принца ОАЭ Мухаммеду бен Зейду за их видение и лидерские качества.

"Мы, возможно, сделаем это (подпишем договор. – Прим. ред.) в течение следующих трех недель", – заявил американский президент.

Трамп также отметил, что подписание документов состоится в Белом доме.

"Они (Нетаньяху и Мухаммед бен Зейд. – Прим. ред.) приедут в Вашингтон", – подтвердил Трамп.

Ранее Израиль и ОАЭ достигли соглашения о нормализации двусторонних отношений. Стороны запланировали урегулировать палестино-израильский конфликт и сотрудничать в сфере разработки вакцины от COVID-19.

Позднее власти Палестины приняли решение отозвать своего посла из ОАЭ. Об этом объявил в четверг министр иностранных дел страны Рияд аль-Малики.