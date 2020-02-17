Лавров прокомментировал возможные переговоры по ближневосточному урегулированию

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что переговоры по ближневосточному урегулированию могла бы взять на себя "четверка" посредников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, необходимо мобилизовать усилия палестинцев и израильтян, а также обеспечить сбалансированное и непредвзятое международное сопровождение процесса.

"В этом контексте поддерживаем позицию, отраженную в итоговом заявлении последнего заседания министров иностранных дел государств-членов ЛАГ (Лиги арабских государств), о необходимости проведения многосторонних переговоров по БВУ (ближневосточному урегулированию) под международной эгидой", – подчеркнул Лавров.

В состав "Ближневосточного квартета" по вопросам арабо-израильского конфликта входят Евросоюз, Россия, США и ООН. По словам российского министра, ключевая цель потенциальных переговоров – выработка конструктивных решений для решения вопросов между странами.

Ранее в конце января Дональд Трамп представил план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Проект получил неформальное название "сделка века". Согласно этой схеме, к Израилю отойдут территории на западном берегу реки Иордан, а суверенитет распространится на Иорданскую долину.

Палестина, в свою очередь, с данным планом не согласна и настаивает на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. Проект также раскритиковали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "сделка века" нарушает резолюции Совета безопасности ООН.

