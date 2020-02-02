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Политика

15:32

Песков заявил о несоответствии "сделки века" Трампа резолюции СБ ООН

власть политика

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Предложенная США "сделка века" по урегулированию палестино-израильского конфликта не в полной мере соответствует положениям резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН <...> Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза", – считает Песков.

Он добавил, что реакция Палестины и других арабских государств указывают на несоответствие нормам и на непринятие плана с их стороны, что, как пояснил представитель Кремля, заставляет задуматься о его жизнеспособности.

28 января президент Трамп объявил основные моменты "сделки века" – плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Среди них – признание суверенитета Израиля над образовавшимися на палестинской территории еврейскими поселениями. Кроме того, предполагается отказ арабского государства от вооруженного противостояния. Также Вашингтон предложил признать статус "неделимого" Иерусалима как столицы Израиля, а "Восточный Иерусалим" – столицей Палестины.

Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху данную инициативу поддержал и заявил о готовности к организации мирных переговоров. Кроме того, он намерен встретиться с Владимиром Путиным и детально ознакомить его со положениями "сделки века". Глава Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС инициативу Трампа отвергли.

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