Amnesty International раскритиковала "сделку века" Трампа

10:13
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Предложения администрации президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта не соответствуют нормам международного права и не способствуют установлению мира на Ближнем Востоке. Так, утверждает правозащитная организация Amnesty International, сообщает ТАСС.
"Мы не должны заблуждаться насчет того, что принцип обмена территориями, изложенный в сделке, предполагает дальнейшую аннексию палестинской территории, которая стала бы грубым нарушением международного гуманитарного права. В течение более чем полувековой оккупации [палестинских земель] Израиль закрепил систему дискриминации в отношении палестинцев, отрицая их основные права... Данная сделка означает одобрение такой жестокой, противозаконной политики", – заявил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки организации Филип Лютер.
Amnesty International призвала общество отвергнуть предложения президента США.
Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин, неясно, как озвученный Трампом план можно воплотить в жизнь.
"Что значит (столица. – Прим. ред.) в Восточном Иерусалиме? Как это сочетается с тем, что Иерусалим – единая и неделимая столица Израиля? Палестинская сторона вообще не участвовала ни в переговорах, ни в обсуждении, она отвергает такой вариант", – сказал Фитин.
Он также отметил, что "сделка века" может создать дополнительную напряженность на Ближнем Востоке, вызвать протесты населения многих арабских стран.
28 января президент Трамп объявил основные моменты "сделки века" – плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Среди них – признание суверенитета Израиля над образовавшимися на палестинской территории еврейскими поселениями. Кроме того, предполагается отказ арабского государства от вооруженной противостояния. Также Вашингтон предложил признать статус "неделимого" Иерусалима как столицы Израиля, а "Восточный Иерусалим" – столицей Палестины.
Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху данную инициативу поддержал и заявил о готовности к организации мирных переговоров. Кроме того, он намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и детально ознакомить его со положениями "сделки века". Глава Палестины Махмуд Аббас, а также представители радикального движения ХАМАС инициативу Трампа отвергли.
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