Политику администрации Трампа прокомментировали в Палестине

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Лидер палестинской оппозиции Мухаммед Дахлян прокомментировал политику администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает RT.

По словам Дахляна, действия Белого дома ставят в затруднительное положение даже израильских ультраправых, что в итоге осложняет их отношения с палестинцами.

Он добавил, что политика администрации лидера США подрывает шансы на достижение в будущем договоренности между палестинцами и израильтянами.

Ранее представитель Белого дома по Ближнему Востоку Джейсон Гринблатт анонсировал публикацию плана Трампа по палестино-израильскому урегулированию. Он дал понять, что и тех, и других заставят пойти на компромисс.