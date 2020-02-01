Пушков оценил разрыв отношений Палестины с США и Израилем

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский сенатор Алексей Пушков назвал "пощечиной для Трампа" решение главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса прекратить все отношения с США и Израилем.

"Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощечина", – написал парламентарий в Twitter.

Ранее палестинский лидер заявил, что США "больше не является другом" Палестины и автономия прекращает всякие отношения, в том числе в сфере безопасности, "в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права".

28 января Дональд Трамп представил "сделку века" – проект соглашения, которое должно было положить конец конфликту между Израилем и Палестиной.

По мнению президента США, новый план по урегулированию на Ближнем Востоке является последней возможностью для палестинцев на формирование собственного полноценного государства.