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Бывшего президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это сделал депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, объясняя свой поступок тем, что Трамп является первым президентом США за последние 30 лет, во время службы которого руководимая им страна не начинала войн.

"На Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений под его руководством. Это помогло обеспечить стабильность и мир в регионе", – написал Мадисон на своей странице в Facebook.

По словам депутата, не только он выдвигает Трампа на Нобелевскую премию.

Ранее всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира. Обладателем данной награды по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк. Также были названы лауреаты премии в области физики. Ими стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез.

В 2020 году размер премии увеличили до 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).