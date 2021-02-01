Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

13:38

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

за рубежом

Фото: ТАСС/Alex Brandon/AP

Бывшего президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это сделал депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, объясняя свой поступок тем, что Трамп является первым президентом США за последние 30 лет, во время службы которого руководимая им страна не начинала войн.

"На Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений под его руководством. Это помогло обеспечить стабильность и мир в регионе", – написал Мадисон на своей странице в Facebook.

По словам депутата, не только он выдвигает Трампа на Нобелевскую премию.

Ранее всемирная продовольственная программа ООН получила Нобелевскую премию мира. Обладателем данной награды по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк. Также были названы лауреаты премии в области физики. Ими стали Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез.

В 2020 году размер премии увеличили до 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов).

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать