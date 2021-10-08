В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с Нобелевской премией мира, передает ТАСС.
"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка. Мы его поздравляем", – заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Норвежский нобелевский институт объявил о присуждении Нобелевской премии мира российскому журналисту Дмитрию Муратову. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса.
Муратов – третий россиянин, удостоенный Нобелевской премии мира. Ранее ее получали правозащитник Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачев.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзанский писатель Абдулразак Гурна. Он был удостоен награды за бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма.
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