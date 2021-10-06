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За какие открытия присудили Нобелевскую премию по физике и химии

Разделили на пятерых: кому и за что дали Нобелевскую премию по физике и химии
наука

Нобелевский комитет, заседающий в Стокгольме, огласил имена лауреатов премии в номинациях "физика" и "химия". О том, кому и за какие открытия достались награды, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Нобелевская премия по физике 2021 года присуждена трем ученым – американцу Сюкуро Манабэ, немцу Клаусу Хассельману и итальянцу Джорджо Паризи за моделирование климата Земли. Фото: nobelprize.org

5 октября 2021 года Шведская королевская академия наук приняла решение о присуждении Нобелевской премии по физике сразу трем ученым. Первую половину награды разделят между собой Сюкуро Манабэ из Принстонского университета и Клаус Хассельман из гамбургского Института метеорологии Макса Планка "за физическое моделирование климата Земли, количественную оценку изменчивости и надежное прогнозирование глобального потепления". Вторую половину заслужил итальянец Джорджо Паризи из Римского университета Сапиенца "за открытие взаимодействия беспорядка и флуктуаций в физических системах – от атомных до планетарных масштабов".

Все трое исследовали сложные хаотические физические системы. Сюкуро Манабэ в 1960-х годах моделировал климат Земли и первым обнаружил, что вертикальный перенос воздушных масс зависит от количества солнечного излучения. Именно Манабэ установил, что повышенный уровень углекислого газа в атмосфере приводит к нагреву поверхности Земли. Его работы заложили основу всех современных климатических моделей.

Примерно десять лет спустя Клаус Хассельман создал модель, связавшую погоду и климат, и понял, почему климатические модели остаются надежными, даже несмотря на изменчивость и хаотичность погоды. Хассельман разработал методы, позволяющие точно определить источники вредного воздействия на атмосферу – так удалось доказать, что в глобальном потеплении виноваты антропогенные выбросы углекислого газа.

В начале 1980-х годов Джорджо Паризи исследовал физику хаотических материалов и сделал огромный вклад в теорию сложных систем. Она позволяет понять и описать множество случайных явлений не только в физике, но и в математике, нейробиологии и машинном обучении. Все трое получили Нобелевскую премию с формулировкой "за новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем".

Нобелевская премия по химии 2021 года присуждена Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа. Фото: nobelprize.org

Спустя день, 6 октября, были оглашены имена лауреатов номинации "химия". Премию присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану "за развитие асимметричного органокатализа". Одним из главных инструментов ученых-химиков всегда были катализаторы – они контролируют и ускоряют химические реакции, не становясь частью конечного продукта. Долгое время считалось, что существуют лишь два типа катализаторов: металлы и ферменты. В 2000 году Лист и Макмиллан, независимо друг от друга, разработали третий тип катализа, основанный на органических молекулах. Такие катализаторы дешевы в производстве и безвредны для окружающей среды.

Это настолько просто и гениально, что удивительно, почему никто не додумался об этом раньше!
Йохан Аквист
председатель Нобелевского комитета по химии

Сегодня органические катализаторы используют для запуска множества химических реакций. Химики теперь могут более эффективно создавать и новые фармацевтические препараты, и вещества, преобразующие свет в солнечных элементах. Ассиметричный органокатализ приносит человечеству настолько ощутимую пользу, что его изобретатели в этом году удостоены приза в 10 миллионов шведских крон (примерно 1 135 510 доларов).

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Гринько Николай

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