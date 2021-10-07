Нобелевскую премию по литературе вручили за обличение последствий колониализма

Фото: twitter.com/NobelPrize
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал танзанский писатель Абдулразак Гурна. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии.
В решении комитета говорится, что премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов".
Ранее Нобелевский комитет, заседающий в Стокгольме, огласил имена лауреатов премии в номинациях "Физика" и "Химия". Нобелевскую премию по физике разделили между тремя учеными: Сюкуро Манабэ, Клаусом Хассельманом и Джорджо Паризи. В номинации "Химия" премию присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану.
Церемония вручения наград состоится 10 декабря, в день рождения Альфреда Нобеля. Из-за пандемии коронавируса ее проведут в онлайн-формате.
В Стокгольме объявили нобелевских лауреатов по физике
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