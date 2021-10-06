Нобелевская премия по химии присуждена за новые методы синтеза молекул

Фото: Angela Weiss/Pool Photo via AP

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2021 году стали Биньямин Лист и Дэвид Макмилан. Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Награду ученым присудили за разработку методов так называемого асимметричного органокатализа, применяемого в химическом синтезе молекул.

В этом году размер денежной составляющей премии составил 10 миллионов шведских крон, что примерно эквивалентно одному миллиону долларов.

Церемония вручения наград состоится 10 декабря, в день рождения Альфреда Нобеля. Из-за пандемии коронавируса ее проведут в онлайн-формате.

