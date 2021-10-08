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Общество

13:16

Дмитрий Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира

наука общество

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что присуждение ему Нобелевской премии мира – заслуга издания и коллег, погибших за свободу слова.

"Я работал, был занят. Мне звонили из Нобелевского комитета, но я не взял трубку. Пока даже не успел прочитать весь текст. Я вам так скажу: это не моя заслуга. Это "Новая газета". Это те, кто погибли, защищая право людей на свободу слова. Поскольку их нет с нами, они, видимо, решили, чтобы я это сказал всем", – поделился Муратов с ТАСС.

Среди журналистов, заслуживших премию, главред выделил Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Анастасию Бабурову, Наталью Эстемирову и Стаса Маркелова.

"Я так думаю. Правда. Это для них", – сказал Муратов.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов. Они удостоены премии за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой для установления демократии и прочного мира.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

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