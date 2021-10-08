Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, девять журналистов и три компании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"8 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Арапова Галина Юрьевна, Вольтская Татьяна Анатольевна, Захаров Андрей Вячеславович, Клепиковская Екатерина Дмитриевна, Перл Роман Александрович, Симонов Евгений Алексеевич, Соловьева Елена Анатольевна, Сотников Даниил Владимирович, Сурначева Елизавета Дмитриевна", – говорится в сообщении.
Среди журналистов, включенных в реестр, есть бывшие и действующие сотрудники русской службы BBC, "Дождя" (СМИ, выполняющее функции иноагента), "Настоящего времени" (СМИ, выполняющее функции иноагента), издания "7х7" и радиостанции "Радио Свобода" (СМИ, выполняющее функции иноагента).
Ведомство также включило в реестр СМИ-иноагентов ООО "МЕМО", американскую компанию Mason G.E.S. Anonymous Foundation (владеет интернет-изданием mnews.world) и Stichting Bellingcat (зарегистрирована в Нидерландах 11 июля 2018 года).
Ранее министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Важные иноагенты".
Организацию создали российские физические лица, ранее внесенные в этот реестр. Отмечается, что они сами обратились в Минюст с просьбой включить их в реестр, чтобы обеспечить информационную прозрачность их деятельности.
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