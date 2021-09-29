Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов "ОВД-Инфо"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст включил медиапроект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих в России функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также ведомство включило в реестр НКО-иноагентов "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и ивановскую областную общественную организацию "Центр гендерных исследований".

Ранее министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Важные иноагенты".

Организацию создали российские физические лица, ранее внесенные в этот реестр. Отмечается, что они сами обратились в Минюст с просьбой включить их в реестр, чтобы обеспечить информационную прозрачность их деятельности.

Маркировка на территории России материалов СМИ, выполняющих функции иноагента, призвана информировать читателя о том, что они преследуют интересы других государств.

