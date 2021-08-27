Закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет – Песков

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Закон о СМИ-иноагентах в России необходим, однако его правоприменение нужно конструктивно обсуждать с общественниками и законодателями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как таковой этот закон должен быть, и он будет. Другое дело – в постановке вопроса о том, что сообществу, цеху кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться в первую очередь внутри самого цеха и затем уже с нашими законодателями и представителями исполнительной власти", – цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле видели обращение ряда СМИ, выступающих против закона об иноагентах, но согласны не со всеми его формулировками.

В частности, власти не разделяют формулировку о преследовании средств массовой информации.

"Действительно, мы видели это обращение. Достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений закона известного. Там содержатся требования, мы тоже считаем, что это такая не совсем верная риторика", – добавил Песков.

Телеканал "Дождь" внесли в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, 20 августа. В ответ на это телеканал опубликовал на своем сайте открытое обращение к российским властям, потребовав прекращения давления на журналистов и отмены закона об иноагентах.

Обращение СМИ было направлено президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

Ранее Минюст РФ объяснил включение "Дождя" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. В ведомстве заявили, что телеканал получал финансирование из-за рубежа. В частности, за освещение отношений между ЕС и Россией средству массовой информации заплатили более 130 тысяч евро.