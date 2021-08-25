Песков прокомментировал включение "Дождя" в реестр СМИ-иноагентов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для включения телеканала "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, были соответствующие основания.

"Нет, я не считаю, что это выборочное применение закона. Там были существенные основания для принятия таких решений. Поэтому лучше, если остаются непонятные моменты (по процедуре включения в реестр. – Прим. ред.), все-таки задавать вопросы Минюсту", – сказал Песков РИА Новости.

Он также добавил, что Минюст принял такое решение согласно закону, уточнив, что ведомство опиралось на несколько эпизодов.

"Может быть, я ошибаюсь, но там же был не один эпизод, по которому принималось решение", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Накануне Минюст РФ объяснил включение "Дождя" в реестр СМИ-иноагентов финансированием из-за рубежа. Согласно сведениям Роскомнадзора, "Дождь" ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.

20 августа Минюст включил телеканал "Дождь" в список СМИ-иноагентов. Помимо него, в реестр попал латвийский фонд Istories Fonds, который управляет медиапроектом "Важные истории", и семь журналистов издания: Степан Петров, Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина, главный редактор Роман Анин и редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что организация намерена подготовить предложения по совершенствованию законодательства о СМИ-иноагентах.