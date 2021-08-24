ЦИК подготовит разъяснения по работе иноагентов на выборах

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Центризбирком РФ подготовит разъяснения о порядке работы представителей СМИ и наблюдателей от организаций, признанных иноагентами, на предстоящих думских выборах, заявила глава ведомства Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС.

"В ближайшее время, поскольку у нас в соответствии с законом появились так называемые иностранные агенты, то есть уже конкретно которые могут касаться выборов. Мы в ближайшее время на основании принятого закона и информации от Минюста такие разъяснения подготовим и дадим, что будет касаться выборов. Я имею в виду, кто может быть наблюдателем, по СМИ и так далее", – сказала она.

Ранее Памфилова заявила, что признанные иностранными агентами СМИ сохраняют права и возможности на аккредитацию для освещения выборов в Госдуму. Глава ЦИК уверена, что у ведомства абсолютно либеральная аккредитация: никаких ограничений в отношении представителей СМИ не вводится.

20 августа Минюст включил телеканал "Дождь" в список СМИ-иноагентов. Помимо него, в реестр попал латвийский фонд Istories Fonds, который управляет медиапроектом "Важные истории", и семь журналистов издания: Степан Петров, Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина, главный редактор Роман Анин и редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун.