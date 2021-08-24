В Госдуме готовы обсудить корректировку закона о СМИ-иноагентах – Хинштейн

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Депутаты Госдумы РФ готовы рассмотреть варианты корректировки законодательства о СМИ-иноагентах, заявил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, комментируя соответствующую инициативу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР). Об этом сообщает ТАСС.
"Мы готовы к обсуждению и самому заинтересованному разговору", – сказал депутат.
Ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что организация намерена подготовить предложения по совершенствованию законодательства о СМИ-иноагентах.
20 августа Минюст включил телеканал "Дождь" в список СМИ-иноагентов. Помимо него, в реестр попал латвийский фонд Istories Fonds, который управляет медиапроектом "Важные истории", и семь журналистов издания: Степан Петров, Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина, главный редактор Роман Анин и редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун.
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