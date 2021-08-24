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Москва 24

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Политика

17:12

Минюст объяснил внесение "Дождя" в реестр СМИ-иноагентов

политика

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст РФ объяснил включение "Дождя" в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства. В ведомстве заявили, что телеканал получал финансирование из-за рубежа.

"Двадцатого августа Минюстом России принято решение о включении ООО "Телеканал Дождь" в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Данное решение было принято на основании документов, поступивших от органов государственной власти", – говорится в сообщении ведомства.

Согласно сведениям Роскомнадзора, признанный иноагентом "Дождь" ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.

В Минюсте отмечают, что в рамках заключенного договора телеканал получил от Европейского союза в лице Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия) более 130 тысяч евро. Данную сумму заплатили за освещение отношений между ЕС и Россией.

По данным Росфинмониторинга, признанный иноагентом "Дождь" также получал опосредованное финансирование из-за рубежа через российские фонды.

20 августа Минюст включил телеканал "Дождь" в список СМИ-иноагентов. Помимо него, в реестр попал латвийский фонд Istories Fonds, который управляет медиапроектом "Важные истории", и семь журналистов издания: Степан Петров, Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина, главный редактор Роман Анин и редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун.

Комментируя включение "Дождя" в список иностранных агентов пресс-секретарь президента РФ заявил, что министерство юстиции выполняло положения закона и свои функции.

В свою очередь, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что организация намерена подготовить предложения по совершенствованию законодательства о СМИ-иноагентах.

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