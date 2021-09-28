Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов организацию "Важные иноагенты"

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Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Важные иноагенты". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Организацию создали российские физические лица, ранее внесенные в этот реестр. Отмечается, что они сами обратились в Минюст с просьбой включить их в реестр, чтобы обеспечить информационную прозрачность их деятельности.

По требованиям законодательства, эти юрлица подлежат включению в реестр, а создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории России, подлежат обязательной маркировке.

Напомним, в августе также в реестр СМИ-иноагентов был включен телеканал "Дождь", латвийский фонд Istories Fonds, который управляет медиапроектом "Важные истории", и семь журналистов издания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон о СМИ-иноагентах в России необходим, однако его правоприменение нужно конструктивно обсуждать с общественниками и законодателями. Он подчеркнул, что в Кремле видели обращение ряда СМИ, выступающих против закона об иноагентах, но согласны не со всеми формулировками.