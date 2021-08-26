Песков не исключил, что при необходимости закон об иноагентах может быть скорректирован

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Если правоприменительная практика покажет необходимость, то закон об иноагентах может быть скорректирован. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что после принятия закона возникают моменты, которые требуют корректировки.

"Если действительно цех, которого касается закон, сами законодатели и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также отметил, что признание СМИ или НКО иноагентом не означает их закрытия или прекращения работы. Главной задачей остается информирование граждан.

20 августа Минюст включил телеканал "Дождь" в список СМИ-иноагентов. Помимо него, в реестр попал латвийский фонд Istories Fonds, который управляет медиапроектом "Важные истории", и семь журналистов издания: Степан Петров, Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина, главный редактор Роман Анин и редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун.

Дмитрий Песков заявил, что для включения телеканала "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, были соответствующие основания.

