Включение СМИ в реестр иноагентов не будет происходить "ковровым" образом – Путин

Фото: kremlin.ru
Включение СМИ в реестр изданий, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить "ковровым" образом. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-либо вопросу. Этот закон связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности", – приводит слова президента RT.
Он уточнил, что закон о СМИ-иноагентах необходим, чтобы российское общество знало о том, что человек, транслирующий ту или иную позицию, получает деньги из-за границы.
При этом Путин подчеркнул, что размытые критерии, на основе которых организации или физические лица могут включаться в перечни иностранных агентов, будут анализироваться.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение об отмене закона о СМИ-иноагентах, отметив, что все поступившие инициативы были отвергнуты, однако правоприменительная практика в этой сфере может обсуждаться.
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