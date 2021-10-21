В Совфеде не исключили, что закон об иноагентах может быть скорректирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут скорректировать закон об иноагентах. С таким заявлением выступил член комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Александр Башкин.

"Не исключаю корректив в закон об иноагентах, которые подсказывают жизнь и здравый смысл", – приводит его слова РИА Новости.

При этом Башкин уточнил, что такие меры могут быть приняты в том случае, если этого потребуют правоприменительная практика и интересы общества.

Ранее Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай", отметил, что размытые критерии, на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться. Также президент заверил, что включение СМИ в реестр изданий, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить "ковровым" образом.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение об отмене закона о СМИ-иноагентах, отметив, что все поступившие инициативы были отвергнуты, однако правоприменительная практика в этой сфере может обсуждаться.