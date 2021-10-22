Песков заявил об отсутствии в России практики "коврового" объявления иноагентами

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В России нет массового и необоснованного признания лиц иностранными агентами, любое соответствующие решение можно оспорить в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Никаких "ковровых" объявлений нет", – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, российское законодательство предусматривает различные пути оспаривания таких решений.

"Существует судебный вариант оспорить это решение", – отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что размытые критерии, на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться. Также президент заверил, что включение СМИ в реестр изданий, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить "ковровым" образом.