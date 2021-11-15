В ГД предложили расширить условия для признания НКО иноагентом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил признавать иноагентами НКО, получающие средства от лиц с российским гражданством, которые постоянно проживают за рубежом. Соответствующее письмо он направил на имя генерального прокурора Игоря Краснова, сообщает RT.
В письме говорится, что ранее одна из российских НКО была признана судом организацией, осуществляющей экстремистскую деятельность. По словам Федорова, среди тех, кто ее финансировал, были и россияне, постоянно проживающие за рубежом, в том числе в странах, которые применяют санкции против РФ.
Депутат подчеркнул, что данные пожертвования в соответствии с законом не считаются иностранным финансированием НКО и не могут являться причиной для признания их иноагентами.
В октябре текущего года в силу вступил закон, предписывающий НКО-иноагентам ежегодно отчитываться в министерство юстиций РФ о своей работе, доходах, расходах и проведенных мероприятиях. Согласно документу, таким организациям также запрещено регистрировать свои филиалы в жилых помещениях.
Ранее Владимир Путин, выступая на пленарной сессии клуба "Валдай", отметил, что размытые критерии, на основе которых организации или физлица могут включаться в перечни иноагентов, будут анализироваться. Также президент заверил, что включение СМИ в реестр изданий, выполняющих функции иностранного агента, не будет происходить "ковровым" образом.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение об отмене закона о СМИ-иноагентах, отметив, что все поступившие инициативы были отвергнуты, однако правоприменительная практика в этой сфере может обсуждаться.
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