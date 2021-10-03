В России ужесточили правила работы НКО-иноагентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Закон, предписывающий НКО-иноагентам ежегодно отчитываться в Министерство юстиций РФ о своей работе, доходах, расходах и проведенных мероприятиях, вступил в силу.
Согласно документу, таким организациям также запрещено регистрировать свои филиалы в жилых помещениях.
В отчете структурные подразделения НКО-иноагентов должны будут предоставлять информацию о своей деятельности, описывать объемы и источники полученных средств, а также предполагаемое распределение и расходование.
В случае, если организация продолжит работу после решения о ее запрете, она будет ликвидироваться по решению суда по иску Минюста РФ.
Ранее сообщалось, что ведомство внесло в реестр некоммерческих организаций, выполняющих в России функции иностранного агентства, "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и ивановскую областную общественную организацию "Центр гендерных исследований".
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