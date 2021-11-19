Минюст включил еще две организации в реестр СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ-иноагентов Фонд развития книжной культуры "Иркутский союз библиофилов" и ООО "Честные выборы". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что обе организации были учреждены гражданами, ранее включенными в соответствующий реестр.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", – говорится в сообщении.

Ранее депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга подготовили проект постановления, которое предполагает ряд поправок в законодательство о СМИ-иноагентах. Документом, в частности, предлагается установить, что статус СМИ-иноагента может быть присвоен только на основании решения суда, при этом сама организация должна иметь право на досудебное опровержение сведений о финансировании из-за рубежа.

