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Политика

18:24

Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать организацию "Мемориал"

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (организация признана в РФ НКО-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для искового заявления стало нарушение закона об иностранных агентах со стороны организации.

Заседание по иску Генпрокуратуры запланировано на 25 ноября текущего года.

Накануне министерство юстиции РФ внесло издание "Как бы инагент" в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента. 8 ноября в перечень иноагентов также были включены пять физлиц, в том числе адвокат Иван Павлов, защищавший советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

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