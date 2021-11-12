Один из основателей "Российской ЛГБТ-сети" внесен в реестр иноагентов

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Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-иноагентов Игоря Кочеткова – одного из основателей движения "Российская ЛГБТ-сеть", которое также признано иноагентом. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

Кочетков стал 95-м в данном списке.

8 ноября движение "Российская ЛГБТ-сеть" было внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. В этот же день СМИ-иноагентами были признаны Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев, Елена Скворцова, а также адвокат Иван Павлов, защищавший Ивана Сафронова.

До этого стало известно, что в РФ могут скорректировать закон об иноагентах. С таким заявлением выступил член комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Александр Башкин. Он уточнил, что такие меры могут быть приняты в том случае, если этого потребуют правоприменительная практика и интересы общества.

