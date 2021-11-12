Один из основателей "Российской ЛГБТ-сети" внесен в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Елена Пальм
Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-иноагентов Игоря Кочеткова – одного из основателей движения "Российская ЛГБТ-сеть", которое также признано иноагентом. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.
Кочетков стал 95-м в данном списке.
8 ноября движение "Российская ЛГБТ-сеть" было внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента. В этот же день СМИ-иноагентами были признаны Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев, Елена Скворцова, а также адвокат Иван Павлов, защищавший Ивана Сафронова.
До этого стало известно, что в РФ могут скорректировать закон об иноагентах. С таким заявлением выступил член комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Александр Башкин. Он уточнил, что такие меры могут быть приняты в том случае, если этого потребуют правоприменительная практика и интересы общества.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: