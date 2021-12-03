Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан

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Закон об иностранных агентах не должен нарушать права граждан, заявил Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

По ее словам, закон необходимо упорядочить для его эффективности и адресности. Он не должен ударять по тем, кто этого не заслуживает, добавила Памфилова.

Путин же подчеркнул, что закон должен отвечать тем целям, ради которых он был принят.

Ранее Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв". Учредителями организации являются физические лица, которые ранее были признаны иноагентами.

В реестр попал и главред издания Sota.Vision Олег Еланчик.

