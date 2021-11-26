Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов Олега Еланчика

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Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов главреда издания Sota.Vision Олега Еланчика. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ранее Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов общество с ограниченной ответственностью "Нобелевский призыв". Учредителями организации являются физические лица, которые ранее были признаны иноагентами.

До этого в реестр СМИ-иноагентов попал Игорь Кочетков, один из основателей движения "Российская ЛГБТ-сеть", которое также признано иноагентом. Кочетков стал 95-м в данном списке.

