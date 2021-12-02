На пресс-конференцию Путина будут приглашены СМИ-иноагенты

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

На предстоящую пресс-конференцию Владимира Путина пригласят представителей СМИ-иноагентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не всех, конечно, их же много – иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики, да, они будут приглашены", – цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что статус иноагента не запрещает работать, о чем власти неоднократно напоминали.

Песков также коснулся вопроса возможной отмены или переноса мероприятия на фоне распространения в мире нового штамма коронавируса. По его словам, в условиях пандемии корректировки могут потребоваться даже в краткосрочной перспективе.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря в очном формате в "Манеже". На мероприятие допустят не более 500 журналистов, при этом для участия им потребуется сдать три ПЦР-теста.

