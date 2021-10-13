Путин прокомментировал ситуацию с оппозицией в России

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Оппозиция в России жива и критикует власть жестче, чем в других странах мира. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, повторю еще раз, как, может быть, в других странах это не делают", – цитирует его ТАСС.

Президент привел в пример "Газпром", который продает топливо в Европу и при этом, по словам Путина, финансирует оппозиционные СМИ.

Он также коснулся политической системы России. По его словам, в ней есть изъяны, однако их все же меньше, чем в политических системах других государств.

До этого президент назвал ненормальной ситуацией преследование журналистов. При этом он отметил, что это является следствием внутреннего развития страны и ее демократических процессов и происходит не только в России.

