Путин прокомментировал ситуацию с оппозицией в России

Фото: kremlin.ru
Оппозиция в России жива и критикует власть жестче, чем в других странах мира. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
"Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, повторю еще раз, как, может быть, в других странах это не делают", – цитирует его ТАСС.
Президент привел в пример "Газпром", который продает топливо в Европу и при этом, по словам Путина, финансирует оппозиционные СМИ.
Он также коснулся политической системы России. По его словам, в ней есть изъяны, однако их все же меньше, чем в политических системах других государств.
До этого президент назвал ненормальной ситуацией преследование журналистов. При этом он отметил, что это является следствием внутреннего развития страны и ее демократических процессов и происходит не только в России.
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