Путин назвал коррупцией официальный лоббизм в США

Фото: Москва 24

Официальный лоббизм в США представляет собой легализованную форму коррупции. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"[Это] понятно всем, все помалкивают", – приводит его слова РИА Новости.

Также Путин напомнил, что непрямые президентские выборы в США допускают избрание на должность главы государства кандидата, за которого проголосовало меньшее количество граждан.

"Так было уже трижды, по-моему, в истории Соединенных Штатов", – добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом США, избранным американцами. Президент также отметил, что с Джо Байденом у него сложились достаточно устойчивые рабочие отношения.