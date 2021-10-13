В Кремле оценили визит Нуланд в Москву

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которые накануне состоялись в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, они были нужны в связи с непростыми отношениями между Москвой и Вашингтоном.

"В первую очередь результативность этих переговоров должны комментировать в МИД, так как он является принимающей стороной, но подобные контакты своевременны и необходимы", – сказал Песков.

На вопрос, можно ли рассматривать визит заместителя госсекретаря США в качестве продолжения переговоров между главой Белого дома Джо Байденом и Владимиром Путиным, Песков ответил положительно.

"Да, это продолжение духа Женевы и договоренностей, достигнутых там", – сказал представитель Кремля.

Сама Нуланд назвала переговоры с представителями МИД РФ конструктивными.

На встречах обсудили "целый ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов". В администрации президента Соединенных Штатов также посчитали, что в России Нуланд проводит конструктивные и продуктивные встречи.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что его разговор с Нуланд был предельно откровенным. Он добавил, что Москва и Вашингтон планируют дальнейшие консультации по вопросам виз и работе диппредставительств.

