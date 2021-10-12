В МИД РФ предложили США снять все ограничения в работе диппредставительств

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Россия предложила США снять все ограничения по работе дипломатических представительств стран. Об этом сообщает RT со ссылкой на МИД РФ.

"Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга", – отметили в министерстве по итогам переговоров замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Ранее Рябков назвал разговор с Нуланд предельно откровенным. По его словам, Москва и Вашингтон планируют дальнейшие консультации по вопросам виз и работе диппредставительств.

При этом он отметил, что пока отсутствуют гарантии достижения договоренностей.

