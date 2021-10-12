Кабмин считает важным создавать условия для экономического взаимодействия РФ и США

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать благоприятные условия для развития российско-американского экономического и инвестиционного взаимодействия. Об этом он сообщил в видеоприветствии участникам заседания Американо-Российского делового совета.
Глава кабмина подчеркнул, что это необходимо для совместного поиска новых деловых возможностей и запуска перспективных проектов – в интересах развития практического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и США.
Мишустин добавил, что конфронтация между Россией и Штатами сковывает деловую инициативу, бьет по бизнесу и ограничивает его возможности.
Ранее Мишустин призвал США вместе противостоять глобальным климатическим изменениям и пандемии. Он также счел возможным сотрудничество РФ с США в Арктике.
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