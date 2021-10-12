Рябков назвал разговор с Нуланд предельно откровенным

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что его разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд был предельно откровенным. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала – российского в США и американского в России – не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд", – сказал Рябков.
Замглавы МИД РФ добавил, что Москва и Вашингтон планируют дальнейшие консультации по вопросам виз и работе диппредставительств.
По его словам, то, что стороны понимают необходимость таких консультаций, уже неплохо, однако пока отсутствуют гарантии достижения договоренностей.
"Российская сторона будет стремиться к этому, но для этого требуется встречная готовность", – подчеркнул Рябков.
Встреча Рябкова и Нуланд состоялась во вторник, 12 октября. В Москве замгоссекретаря США пробудет до 13 октября. У нее еще запланированы встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и заместителем администрации президента Дмитрием Козаком.
Ранее сообщалось, что в ответ на визит Нуланд из санкционного списка США убрали ряд россиян. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ее визит был инициирован Вашингтоном.
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