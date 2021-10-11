Нуланд рассказала, чем занималась в Москве перед переговорами

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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что в понедельник наслаждалась бабьим летом в особняке американского посла в России. Запись об этом появилась в Twitter-аккаунте пресс-секретаря американского посольства Джейсона Ребхольца.

Ранее посольство США выложило в Twitter фотографию Нуланд.

"Наслаждаюсь бабьим летом (написано по-русски. – Прим. ред.) в Спасо Хаус в Москве с моим коллегой Эриком Грином. Жду встреч с представителями российских властей, бизнеса, а также выпускниками программ обмена", – сказала Нуланд.

Ранее сообщалось, что Нуланд посетит Россию в период с 11 по 13 октября. В ходе визита она проведет переговоры в МИД России, а также с официальными лицами других российских ведомств.

В ответ на визит Нуланд из санкционного списка США убрали ряд россиян. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, визит Нуланд был инициирован Соединенными Штатами.

