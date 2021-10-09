Захарова подтвердила приезд замгоссекретаря США Нуланд в Россию

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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приедет в Россию с официальным визитом. Информацию об этом подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее о визите Нуланд в Москву сообщила пресс-служба Госдепартамента США. Утверждалось, что замгоссекретаря прибудет в Россию для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

По заявлению Захаровой, Нуланд посетит Россию в период с 11 по 13 октября.

"Достигнута договоренность о поездке в Россию <...> старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", – подтвердила официальный представитель российского дипведомства.

В ходе визита Нуланд проведет переговоры в МИД России, а также с официальными лицами других российских ведомств, добавила Захарова.

Ранее американские сенаторы попросили президента Джо Байдена принять меры для увеличения числа сотрудников в посольстве США в Москве. В противном случае они предложили выслать из страны 300 российских дипломатов.

В ответ на это в министерстве иностранных дел РФ пригрозили закрыть американские загранучреждения в России, если Вашингтон решится на подобный шаг.