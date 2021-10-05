Сенаторы попросили Байдена выслать 300 дипломатов РФ

Фото: Москва 24

Сенаторы попросили президента США Джо Байдена выслать из страны 300 российских дипломатов в случае отказа в увеличении числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора Марко Рубио.

"Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету", – заявили законодатели.

Ранее Байден заявил, что возможный в США дефолт поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты.

По его словам, дефолт может произойти, если конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга.