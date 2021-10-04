Возможный в США дефолт поставит под угрозу статус доллара – Байден

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Потенциальный дефолт, который может произойти в США, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом заявил президент США Джо Байден.
По его словам, дефолт может произойти, если Конгресс страны не согласует поднятие потолка государственного долга.
"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли (на себя. – Прим. ред.), а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", – приводит слова Байдена ТАСС.
Президент США призвал республиканцев перестать противостоять поднятию потолка госдолга. По его словам, кредитный рейтинг Америки будет понижен, а ставки по кредитам поднимутся.
"Повышение лимита госдолга обычно представляет собой двухпартийный шаг. И так должно быть. Причина, по которой нам нужно поднять лимит госдола, отчасти связана с безрассудной налоговой политикой и расходами при предыдущей администрации", – сказал Байден.
При этом президент подчеркнул, что не может гарантировать, что в США не произойдет дефолта по их долговым обязательствам.
Ранее Байден подписал закон, продлевающий финансирование правительства до 3 декабря. Документ является временным бюджетом. Его отсутствие ранее грозило приостановкой работы ряда правительственных учреждений США с полуночи 1 октября.
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