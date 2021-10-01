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Политика

03:02

Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США до 3 декабря

политика за рубежом экономика

Фото: depositphotos/Frankljunior

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, продлевающий финансирование правительства до 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Документ подписан в качестве законодательного акта", - говорится в сообщении.

Документ является временным бюджетом. Его отсутствие ранее грозило приостановкой работы ряда правительственных учреждений США с полуночи 1 октября.

Пролонгация ассигнований до 3 декабря сохраняется на прежних условиях, но с выделением дополнительных сумм на прием беженцев из Афганистана и ликвидацию чрезвычайных происшествий.

Накануне данный законопроект утвердил американский Конгресс. Инициативу поддержали 254 конгрессмена, 175 высказались против.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены выделить афганским беженцам до 500 миллионов долларов.

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