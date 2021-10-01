Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США до 3 декабря

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Фото: depositphotos/Frankljunior
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон, продлевающий финансирование правительства до 3 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Документ подписан в качестве законодательного акта", - говорится в сообщении.
Документ является временным бюджетом. Его отсутствие ранее грозило приостановкой работы ряда правительственных учреждений США с полуночи 1 октября.
Пролонгация ассигнований до 3 декабря сохраняется на прежних условиях, но с выделением дополнительных сумм на прием беженцев из Афганистана и ликвидацию чрезвычайных происшествий.
Накануне данный законопроект утвердил американский Конгресс. Инициативу поддержали 254 конгрессмена, 175 высказались против.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены выделить афганским беженцам до 500 миллионов долларов.
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