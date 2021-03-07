05:27
Фото: depositphotos/izanbar
Сенат США поддержал пакет мер по стимулированию экономики страны. Об этом пишет РИА Новости.
По имеющимся данным, затраты на поддержку экономики США составят 1,9 триллиона долларов. Главной мерой станут выплаты по 1,4 тысячи долларов большинству налогоплательщиков.
Кроме того, из бюджета будут выделены средства на поддержку властей, школ и бизнеса. При этом из законопроекта вычеркнули пункт об увеличении минимальной заработной платы до 15 долларов в час к 2025 году.
За принятие документа проголосовали 50 сенаторов, при этом 49 выступили против. Еще один республиканец не принял участие в голосовании.
После голосования документ должен будет еще раз пройти через палату представителей. После этого он поступит на подпись президенту Джо Байдену.
В свою очередь, президент США уже поблагодарил сенат за принятие законопроекта. Он отметил, что выплаты по 1,4 тысячи долларов получат свыше 85% домохозяйств страны.
Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц России. В частности, под ограничения попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: