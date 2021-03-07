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Сенат США поддержал пакет мер по стимулированию экономики страны. Об этом пишет РИА Новости.

По имеющимся данным, затраты на поддержку экономики США составят 1,9 триллиона долларов. Главной мерой станут выплаты по 1,4 тысячи долларов большинству налогоплательщиков.

Кроме того, из бюджета будут выделены средства на поддержку властей, школ и бизнеса. При этом из законопроекта вычеркнули пункт об увеличении минимальной заработной платы до 15 долларов в час к 2025 году.

За принятие документа проголосовали 50 сенаторов, при этом 49 выступили против. Еще один республиканец не принял участие в голосовании.

После голосования документ должен будет еще раз пройти через палату представителей. После этого он поступит на подпись президенту Джо Байдену.

В свою очередь, президент США уже поблагодарил сенат за принятие законопроекта. Он отметил, что выплаты по 1,4 тысячи долларов получат свыше 85% домохозяйств страны.

Ранее министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц России. В частности, под ограничения попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и другие.