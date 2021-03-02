Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводятся санкции

Фото: Москва 24
Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального семь должностных лиц России.
В нем оказались генпрокурор РФ Игорь Краснов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Санкции также ввели против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны и 27-го Научного центра Минобороны.
Ранее Европейский союз расширил антироссийские санкции, подвергнув ограничительным мерам генерального прокурора Игоря Краснова, руководителя СК Александра Бастрыкина, директора ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
В официальном журнале Евросоюза отмечается, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: