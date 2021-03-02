Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводятся санкции

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Министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального семь должностных лиц России.

В нем оказались генпрокурор РФ Игорь Краснов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Санкции также ввели против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны и 27-го Научного центра Минобороны.

Ранее Европейский союз расширил антироссийские санкции, подвергнув ограничительным мерам генерального прокурора Игоря Краснова, руководителя СК Александра Бастрыкина, директора ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

В официальном журнале Евросоюза отмечается, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.