Конгрессмены США одобрили санкции против ряда официальных лиц РФ

Фото: depositphotos/izanbar

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, в котором рекомендуется ввести санкции против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов из РФ. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что поправку члены нижней палаты конгресса поддержали за час до принятия самого документа.

Как ранее заявляли в Вашингтоне, попадающие под санкции лица причастны к нарушениям прав человека в России.

Уточнялось, что в списке попавших под санкции оказались премьер-министр страны Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен Роман Абрамович, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Позднее в Совфеде РФ пообещали ответить на новые санкции США. Первый замглавы международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров заверял, что ответ на ограничения от России будет чувствительным.