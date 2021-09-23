В Совфеде пообещали ответить на новые санкции США

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия не оставит без ответа новые санкции США, направленные против российских чиновников и общественных деятелей. Об этом заявил первый замглавы международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно, что Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, в котором рекомендуется ввести санкции против 35 чиновников, бизнесменов и журналистов из РФ. Как заявили в Вашингтоне, указанные лица причастны к нарушениям прав человека.

Уточнялось, что в списке попавших под санкции оказались премьер-министр страны Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава СК Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен Роман Абрамович, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Джабаров пообещал, что ответ Москвы на новые санкции будет чувствительным для Вашингтона.

"Россия ответит на новые санкции США, он может быть асимметричным", – заявил политик.

По мнению члена Совфеда, американские санкции против Константина Эрнста и Маргариты Симоньян показывают, что политики США боятся услышать правду, которую передают российские СМИ.

"Конгрессмены США стремятся ухудшить отношения с Россией, испугавшись настроя американского президента Джо Байдена на налаживание отношений между странами", – выразил мнение сенатор.

Джабаров также обратил внимание, что о предложении нового пакета санкций стало известно после выступления Байдена на Генеральной Ассамблее ООН, в котором американский лидер призвал мир сообща противостоять угрозам.

"Они (конгрессмены. – Прим. ред.) собрали все в одну кучу – и политиков, и экономистов, и общественных деятелей", – отметил парламентарий.

Сенатор также выразил недоумение, за что Вашингтон собрался вводить санкции против главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

"За то, что он боролся с панднемией?" – в шутку предположил Джабаров.

Спикер дополнительно напомнил о недопустимости введения санкций против первых лиц государства.

Ранее американские конгрессмены единогласно поддержали поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, вводящую запрет для американцев на покупку и продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств на первичном и вторичном рынке.

Сообщалось, что поправка была внесена в конгресс демократом от штата Калифорния Брэдом Шерманом. Санкции планируется ужесточить за приписываемое РФ вмешательство в выборы в США.