Конгрессмены США выступили за ужесточение санкций против суверенного долга РФ

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Американские конгрессмены единогласно поддержали поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, вводящую запрет для американцев на покупку и продажу вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств на первичном и вторичном рынке. Об этом информирует агентство Bloomberg.
Известно, что поправка была внесена в конгресс демократом от штата Калифорния Брэдом Шерманом. Санкции планируется ужесточить за приписываемое РФ вмешательство в выборы в США.
Новая поправка подразумевает запрет на любые облигации, выпущенные ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния России и Федеральным казначейством России и имеющие срок погашения более 14 дней.
Кроме того, в случае принятия поправки аппарат директора Национальной разведки США будет обязан предоставлять отчет о возможном вмешательстве извне в президентские выборы и выборы в конгресс. После этого глава государства должен решать вопрос о приостановке или сохранении действующих санкций, утверждается в документе.
Инициативу уже не поддержали в Торговой палате США. Там заявили, что поправка ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов из России.
Нововведение не способно оказать влияние на способность РФ получать средства на мировых рынках, считают эксперты. В то же время, поправка нанесет значительный ущерб деятельности американских компаний в России.
Ранее стало известно, что Европейский парламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России. Документ содержит в себе призывы к усилению оборонного потенциала ЕС для противодействия вмешательству в дела южных и восточных соседей союза, а также подготовке к непризнанию парламентских выборов в России в случае, если они окажутся нечестными.
В Кремле заявили, что подобное решение вызывает сожаление. Дмитрий Песков отметил, что единственный момент, исключающий серьезное беспокойство, заключается в том, что данный документ носит исключительно рекомендательный характер.
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