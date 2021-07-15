В ЕС предложили подготовиться к непризнанию парламентских выборов в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Комитет Европейского парламента по иностранным делам предложил странам Евросоюза подготовиться к возможному непризнанию итогов парламентских выборов в России, намеченных на 17–19 сентября текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что это может потребоваться, если Брюссель посчитает, что голосование было проведено с нарушением международных норм.
"Члены (комитета. – Прим. ред.) пришли к выводу, что Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением демократических принципов и международных норм", – говорится в докладе комитета.
Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Балуев заявил, что в ходе сентябрьских выборов видеонаблюдение будет применяться на протяжении всех трех дней голосования.
Камеры будут записывать происходящее на избирательных участках непрерывно, в том числе и ночью. По словам политика, подобная система раньше не применялась нигде, а в некоторых развитых странах видеонаблюдение не используется вовсе.
Уточнялось, что система охватит 50 тысяч избирательных участков, на которых, предположительно, проголосуют около 85% россиян.
Почти 6,5 тысяч кандидатов примут участие в выборах в Госдуму
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